35 anys de la mort de l’enyorat Roy Orbison

Un 6 de desembre de 1988 moria, Roy Orbison, d’un atac de cor, a Madison, Tennessee (Estats Units). Tenia només 52 anys. Intèrpret i compositor de rockabilly, rock and roll i pop. Va realitzar els seus primers enregistraments, per a Sun Records, el 1956. Va ser autor de cançons com ‘Only the lonely’, ‘Running scared’, ‘Crying’, ‘In dreams’, ‘It’s over’, ‘Pretty woman’…

Als anys vuitanta va ser membre de The Traveling Wilburys, amb Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty i Jeff Lynne, aventura que es va truncar amb la seva mort el 1988. A Roy Orbison, com a compositor i intèrpret, cal considerar-ho com un dels més grans de la història de la música popular de tots els temps.

Aquest 6 de desembre de 2023 es compleixen, doncs, 35 anys de la seva mort. Una desgraciada pèrdua per als seguidors que gaudien dels estils que interpretava. Aquesta setmana hagués complert els 87 anys si no hagués traspassat.





Font: EfeEme.com