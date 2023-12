Les oficines comarcals de Transició Energètica de l’àmbit pirinenc llancen un directori d’empreses per a la transició energètica

Web de la Xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica (CCAU)

Les Oficines Comarcals de Transició Energètica del Solsonès, la Cerdanya, la Noguera, l’Alt Urgell i el Pallars Jussà han posat en marxa un directori d’empreses per a la transició energètica, amb l’objectiu de facilitar a la ciutadania i les entitats la cerca d’empreses que ofereixen serveis en aspectes energètics i en aquests àmbits territorials.

En aquest sentit, es fa una crida pública a les empreses que treballen en qualsevol àmbit energètic interessades a donar-s’hi d’alta. Hi tenen cabuda tot tipus de corporacions que ofereixin serveis en les disciplines relacionades amb la transició energètica, ja siguin projectes, obres d’instal·lacions de qualsevol energia renovable, o auditories de consum d’energia, o bé gestió d’ajuts, permisos, tràmits, manteniment, venda, etc.

L’alta de les empreses en aquest directori no suposa cap cost, com tampoc no hi ha cap termini per a donar-s’hi d’alta, atès que restarà obert a noves inscripcions. Per a donar-se d’alta al directori, cal accedir a l’adreça web https://empreses.transicioenergeticapirineu.cat/, a la secció Alta Empresa. En aquesta mateixa web, els usuaris podran fer cerques tant per una paraula clau com per abast territorial, tipus de serveis, etc.

Les Oficines Comarcals de Transició Energètica del Pirineu i Prepirineu també envien, amb periodicitat mensual, un butlletí informatiu amb tot allò rellevant sobre comunitats energètiques, mobilitat sostenible i, en general, aspectes transversals de la transició energètica a les comarques. Si s’està interessat a rebre aquesta informació, es pot fer la inscripció en aquesta adreça web: https://ja.cat/subscripcioButlletiOCTEPirineu