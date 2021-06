Els bancs de fusta al jardí decoren i permeten crear un racó per descansar i gaudir de l’espai verd de la casa, ja que evoquen la calidesa pròpia dels bancs dels parcs. Es fabriquen en diferents fustes dures i resistents, i requereixen senzilles cures per garantir la seva durada per molts anys.

Els bancs de fusta són còmodes i pràctics, tant per asseure’s durant una reunió informal com per posar-se a llegir. Encara que els originals van fixats al terra, hi ha opcions mòbils per situar-los en diferents llocs segons l’ocasió.

La varietat de models disponibles permet triar el banc adequat al pressupost i a l’estil que tingui la decoració del jardí. A més, es fabriquen en tota mena de fustes, que els atorguen diferents acabats, colors i diferents graus de resistència. La fusta d’acàcia, dura i resistent, és una de les més apropiades per als mobles d’exterior.

Tots els mobles de fusta que s’usen a l’exterior requereixen un tractament protector per segellar la superfície i evitar que s’espatllin amb el sol i la pluja. De tota manera, per allargar la seva vida útil es recomana, si és possible, guardar-los durant l’hivern.

Per Consumer/eroski.com / AMIC – Tot Sant Cugat