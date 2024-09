Intersexualitat i transsexualitat: Polèmica en els Jocs Olímpics

La intersexualitat i la transsexualitat tenen realitats molt diferents (Getty images)

En l’actualitat, els termes referents a les diverses identitats de gènere i sexualitats poden causar confusió, tant per la seva complexitat com per la falta de coneixement de la població. D’entre tots, dos dels més comuns són la intersexualitat i la transsexualitat. És important comprendre que, tot i que poden semblar similars a primera vista, fan referència a realitats molt diferents.

Els Jocs Olímpics de París 2024, amb la participació d’esportistes en algunes disciples, han evidenciat que part de la societat no té dubtes al respecte, generant-se una gran polèmica i debats sense coneixement de causa.





La intersexualitat es refereix a les persones que neixen amb característiques sexuals (genitals, gònades, o cromosomes) que no s’ajusten completament a les definicions típiques de mascle o femella. Això pot incloure una varietat de combinacions anatòmiques, cromosòmiques i hormonals que no es conformen amb les categories tradicionals de sexe.

Les persones intersexuals poden presentar:

Cromosomes inusuals: per exemple, una persona amb cromosomes XXY en lloc de XX o XY.

Genitals que no es consideren completament masculins ni femenins: per exemple, una combinació de teixits ovàrics i testiculars.

Nivells hormonals atípics: per exemple, insensibilitat als andrògens.





La transsexualitat, per altra banda, fa referència a les persones que s’identifiquen amb un gènere diferent del sexe que se’ls va assignar en néixer. Això implica una discordança entre la identitat de gènere (la percepció interna i individual del mateix gènere) i el sexe biològic. Les persones transsexuals poden optar per seguir un tractament mèdic o quirúrgic per a alinear el seu cos amb la seva identitat de gènere, però no totes ho fan ni és una condició necessària per a la seva identitat.

La transició pot incloure:

Tractament hormonal: per exemple, teràpia amb estrògens per a dones trans (persones assignades masculines en néixer) o testosterona per a homes trans (persones assignades femenines en néixer).

Cirurgies de reassignació de gènere: intervencions quirúrgiques per a modificar els genitals, el pit, o altres característiques sexuals secundàries.

Canvis legals i socials: canvi de nom i gènere en documents oficials, i viure com a la identitat de gènere desitjada en la vida diària.