Avancen els tràmits per a la reforma dels vestidors del Camp de Futbol Emili Vicente de la Seu

In: Pirineu
Vestidors del Camp Municipal de Futbol Emili Vicente de la Seu d'Urgell (RàdioSeu)
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat aquesta setmana acceptar la subvenció concedida pel Consell Català de l’Esport per a la reforma dels vestidors del Camp de Futbol Municipal Emili Vicente. L’ajut és de 248.865 euros, que cobrirà una part del pressupost total del projecte, que ascendeix a 338.912 euros. Pròximament se’n farà la licitació i, posteriorment, es durà a terme l’adjudicació.

La rehabilitació ha de servir per a posar al dia la instal·lació, que té un ús força intensiu, atès que és utilitzada de manera habitual per quatre entitats de la ciutat: La Seu FC, l’Escola de Futbol Orgèlia, el Futbol Club Pirineus i el Club Esportiu Ciutat La Seu. L’espai també serveix de manera periòdica en tornejos i estades d’aquest esport, que com a la resta de Catalunya compta amb un gran nombre de practicants. 

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha agraït el suport econòmic per a reformar el servei i ha recordat que als vestuaris antics mai s’hi ha intervingut. “Ara quedaran nous, s’hi millorarà l’accessibilitat, el consum energètic i això repercutirà en la comoditat dels usuaris i esportistes”, ha conclòs. Barrera ha insistit en el fet que la inversió era “molt necessària per a oferir unes instal·lacions dignes”. 



Cortina i llums LED al Poliesportiu Municipal

La Junta de Govern també ha acceptat dos ajuts més del Consell Català de l’Esport. D’una banda, 13.128 euros per a la instal·lació d’una cortina al Poliesportiu Municipal, que servirà per a dividir la pista en dues meitats i optimitzar l’espai, i una altra de 25.410 euros per a canviar per llums LED la il·luminació actual de l’equipament. 

Cal afegir que a la zona esportiva de la Seu d’Urgell s’iniciaran properament les obres del Camp de Futbol 7, que està pendent actualment d’un informe del Consell Català de l’Esport. D’altra banda, a finals d’any es vol endegar la millora del parquet del Poliesportiu i fer actuacions puntuals al Palau d’Esports i a la Pista Polivalent.

