Íria Medina, 63a a la Copa d’Europa d’Ahrntal

Aquest dissabte, 20 de desembre, a l’estació italiana d’Ahrntal s’ha celebrat la segona jornada de la Copa d’Europa d’eslàlom, amb les esquiadores del Principat, Carla Mijares i Íria Medina. Pel que fa a Carla Mijares, no ha completat la primera mànega, mentre que Íria Medina ha estat 63a, sortint amb el dorsal 91.
Medina, que sortia la 91a, ha estat 63a amb un temps de 48.61, a 4.15 de la guanyadora després d’un primer sector en què marcava el 81è temps, però que aconseguia millorar a la segona part del traçat amb el 55è temps parcial que la deixava, finalment, 63a.
Per la seva part, Carla Mijares, que estava esquiant amb un bon ritme, ha acabat fora en no poder superar una de les portes.