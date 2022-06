Augmenten els casos actius de Covid però només queda un pacient ingressat a planta

La xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 44.177 persones (+403) i es registren un total de 43.448 altes (+256). El total de defuncions fins a la data és de 153.

El nombre de casos actius augmenta i se situa aquest dimecres en 576 (+147) : hi ha 1 persona ingressada a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (-3) i cap a l’UCI. Tampoc hi ha cap aula afectada per vigilància, ni activa ni passiva.

Finalment i pel que fa a les vacunes administrades, des de l’inici del Pla s’han inoculat 157.683 vaccins per fer front al coronavirus SARS-CoV-2 –58.143 primeres dosis, 57.506 segones i 42.034 terceres–.

Pròrroga de les mesures

S’han prorrogat novament les mesures actuals per fer front a la pandèmia de SARS-CoV-2. La pròrroga té una durada d’una setmana i serà d’aplicació fins el proper dimecres 6 de juliol.

En aquest sentit, i degut a l’increment de casos tant al país com als de l’entorn, el ministre ha recordat la recomanació “d’usar la mascareta en els espais interiors on hi hagi aglomeracions o amb una elevada concurrència de persones, així com també en els transports públics”.

El ministre portaveu del Govern, Eric Jover, ha recordat que l’ús de mascareta és obligatori per als majors de 6 anys amb infecció de SARS-CoV-2 durant els primers 10 dies des de l’inici de símptomes o el test positiu. A banda, també segueix sent obligada pel personal dels centres sociosanitaris per a gent gran i persones amb discapacitat, centres de dia, cases pairals i casals d’avis, i per a les visites a persones ingressades en centres sanitaris i sociosanitaris.

D’altra banda, el ministre Jover també ha informat que a partir del dia 1 de juliol el telèfon 775019, fins ara habilitat per demanar cita per vacunar-se, deixarà d’estar operatiu. Així, se centralitza en un únic número, el 821955, tota la informació relacionada amb la COVID-19: dubtes, cita prèvia per realitzar-se tests, planificació de vacunes, etc.