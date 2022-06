Sospita d’un cas de verola dels micos

L’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància del ministeri de Salut ha rebut la notificació d’un cas sospitós d’infecció de la verola dels micos.

Tal com marca el protocol estipulat per aquests casos, s’ha procedit a aïllar la persona i extreure-li mostres per analitzar-les al laboratori i confirmar o descartar la sospita del cas en les properes 48 hores. També s’ha iniciat l’enquesta epidemiològica al seu entorn per detectar possibles contactes. La transmissió del virus als humans pot ser per contacte directe o a través de fluids i lesions d’un humà o animal infectat.

La verola dels micos és una malaltia rara causada per la infecció del virus de la verola dels micos, que es dona principalment en zones del centre i l’oest de l’Àfrica i que ocasionalment s’ha exportat a altres regions. Des del passat mes de maig, països com el Regne Unit, Portugal, Espanya, Itàlia, Suècia i Estats Units n’han confirmat casos.

El període d’incubació és generalment de 6 a 16 dies, i durant aquest espai de temps la persona no és contagiosa: comença a ser-ho amb l’aparició dels símptomes i fins que totes les crostes de les lesions cutànies hagin desaparegut.