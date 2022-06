Andorra vol apropar la pesca als més joves, menors de 14 anys

Amb la voluntat de fomentar la pesca entre els més joves, aquest dimecres s’ha publicat una nova Ordre Ministerial relativa a la temporada de pesca 2022. La voluntat de la iniciativa sorgeix de forma conjunta de la mà de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, el comuns d’Encamp i d’Ordino i el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Així, a partir del divendres, dia 1 de juliol es destinarà un tram del riu Valira del Nord (Ordino), entre el pont del càmping d’Ansalonga i el pont de Sornàs, exclusivament als pescadors menors de 14 anys. En aquest tram, els menors de 14 anys, titulars de la corresponent llicència de temporada o turística, podran practicar-hi la pesca mitjançant tot tipus de sistema de pesca autoritzat.

El nombre màxim de peixos, que una vegada pescats es poden guardar (de més de 20 cm), és de 2 exemplars per pescador i dia. No és necessària l’obtenció d’un permís d’acotat per a aquest escenari de pesca. La llicència de pesca de temporada pels menors de 14 anys és gratuïta.

A partir del mateix 1 de juliol i fins a l’1 de novembre, el llac del Cubil, ubicat a d’Encamp, esdevindrà en règim de pesca sense mort. El comú d’Encamp hi organitzarà activitats de descoberta de la pesca sense mort, a partir del dissabte 2 de juliol. Pels menors de 14 anys l’activitat guiada serà gratuïta i es facilitarà la llicència diària de pesca als que no disposin de la llicència de temporada.

La pesca sense mort es practica exclusivament mitjançant l’ús d’esquers artificials d’un sol ham, i l’ham ha de ser sense arpó o amb l’arpó xafat. Els exemplars capturats han de ser retornats vius immediatament a l’aigua. El port i l’ús del salabret per a extreure de l’aigua els peixos capturats són obligatoris.

A més, i per tal d’adaptar-se a les activitats esportives previstes per a l’estiu, també s’ha modificat l’Ordre Ministerial. D’aquesta manera, aquest proper cap de setmana, l’estany de les Abelletes, romandrà tancat a la pesca el dies 1 i 2 de juliol, per a la celebració del concurs de pesca de la Festa Major del Pas de la Casa.

L’acotat de pesca intensiva de l’estany d’Engolasters estarà destinat a la celebració del esdeveniment esportiu IronMan 70.3 Andorra. Per aquest motiu, la pesca hi quedarà prohibida els dies 2 i 3 de juliol.