Augmenten, al juny, el preu de les importacions i exportacions

Els preus de les importacions, en termes generals, i en el mes de juny de 2025, han experimentat una variació positiva del +1,4% en relació amb l’any anterior. Si es comparen amb el mes passat, el preu de les importacions augmenta un +5,9%. En el mateix període el preu de les exportacions ha crescut un +2,8% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes anterior, el preu de les exportacions te una variació negativa de -16,1%.
En termes interanuals i segons els grups d’utilització, el preu dels béns de consum augmenta un +3,0%, el dels béns de capital creix un +9,5% i els béns intermedis experimenta una variació negativa de -2,8%.
Segons la Classificació Unificada del Comerç Internacional (CUCI), en les importacions, el preu de grups com “Matèries en brut no comestibles (excepte combustibles)” (+24,1%), “Productes alimentaris i animals vius” (+12,3%) i “Begudes i tabac” (+10,5%) ha experimentat augments destacats. En canvi, el preu unitari de grups com “Combustibles, lubrificants minerals i productes similars” (-17,5%), “Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal” (-17,4%) i “Articles manufacturats diversos” (-9,2%) ha mostrat una tendència negativa en comparació amb fa 12 mesos.
En el conjunt de zones geogràfiques, al juny de 2025, destaca l’evolució del preu unitari de les importacions provinents de França, amb un increment interanual del +17,7%. En canvi, en la part negativa, sobresurt la caiguda del preu de les importacions procedents de la “Resta de la UE + Gran Bretanya”, ha registrat un descens del -2,1% respecte al mateix mes de l’any anterior.