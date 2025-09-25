Es presenten 1.583 sol·licituds d’ajut a l’habitatge de lloguer durant el primer trimestre de l’any

El nombre de sol·licituds de l’ajut per a l’habitatge de lloguer presentades durant el primer trimestre de 2025 ha estat de 1.583. D’aquestes, el 84,7% han estat resoltes favorablement i el 15,3% de forma desfavorable. L’import total atorgat de l’ajut per a l’habitatge de lloguer durant el primer trimestre suma un total de 3.163.201,47 €. L’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.358,84 € per convocatòria i persona beneficiària.
Les dones presenten la majoria de les prestacions favorables (69,3%), en contraposició als homes (30,7%). El 40,1% de les sol·licituds favorables es destinen al col·lectiu de les persones grans i el 10,5% al de les persones amb discapacitat. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella perceben el 41,0% dels ajuts.
La majoria de les sol·licituds desfavorables, un 65,3%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem d’ingressos o patrimonial.