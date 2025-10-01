Atropellat un home a Escaldes després que es precipités a la calçada

Un home de 69 anys ha resultat ferit aquest dimecres al migdia a l’altura del número 6 del carrer Ciutat de Sabadell, a Escaldes-Engordany, quan, per motius que encara es desconeixen, s’ha precipitat a la calçada, fora del pas de vianants, i ha estat atropellat per un turisme amb matrícula del Principat d’Andorra.
El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 12:13 hores. Les mateixes fonts policials han informat que l’home atropellat ha estat traslladat a l’hospital per tal de rebre assistència sanitària.