Escaldes-Engordany suma 64 nous electors i ja en registra 6.046 amb dret a vot

El cens electoral d’Escaldes-Engordany és actualment de 6.046 persones, segons la darrera actualització del Comú en data 30 de setembre de 2025. En comparació amb el mes de març, la parròquia ha sumat 64 nous electors. Pel que fa a la comparativa amb les eleccions comunals del desembre de 2023, quan hi havia censades 5.863 persones, l’increment ha estat de 183 electors, el que representa un 3,1% més.
En el darrer semestre, corresponent al període entre març i setembre de 2025, la parròquia ha sumat 64 nous electors i registra actualment un total de 6.046 persones amb dret a vot. Aquest augment reflecteix tant l’arribada de nous residents amb dret a vot com la incorporació de joves que han assolit la majoria d’edat durant aquest període.
El cens electoral s’actualitza de manera periòdica i les llistes es pengen als plafons situats a fora de l’edifici comunal per tal que la ciutadania les pugui consultar i verificar.