Miquel Alet rebrà un homenatge a títol pòstum de la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell organitza un acte d’homenatge al psicòleg urgellenc Miquel Alet, que va morir el 25 de gener passat als 46 anys. El reconeixement pòstum, obert a tothom, es durà a terme aquest divendres, 3 d’octubre, a les 11 del matí, a la plaça de Lleteries, davant les instal·lacions del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de la capital de l’Alt Urgell.
L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, considera que aquest és un homenatge més que merescut perquè “com molta gent sap, Miquel Alet va ser una persona molt implicada en l’atenció a infants i la psicologia infantil”. En aquest àmbit, va treballar per al Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) i també oferia consultes privades, a més de col·laborar amb el CRAE La Xicoia i en activitats relacionades amb la igualtat de gènere. Barrera conclou que Alet “va treballar molt per a la societat urgellenca i, sobretot, per a aquests infants que tant l’estimaven”, i lamenta que “la seva mort no fa gaire ens va trasbalsar, per una malaltia que se’l va emportar massa aviat”. Per tot plegat, l’Ajuntament ha decidit organitzar aquest “sentit homenatge a una persona que se l’ha guanyat”.
Nascut a Organyà, Miquel Alet Torres vivia a la Seu i, a banda de les tasques ja esmentades, va destacar pel seu treball i suport en l’elaboració del Pla Comarcal de l’Alt Urgell contra l’assetjament en edat escolar. La seva trajectòria professional, plenament dedicada al benestar d’infants i adolescents, el va portar a treballar en el seu desenvolupament emocional i a refermar l’educació en família, tot deixant un ampli llegat de xerrades, formacions, col·laboracions i programes de ràdio.
En aquest darrer àmbit, Alet també era col·laborador de RàdioSeu, on va dirigir i presentar el programa ‘Herois habituals’ entre els anys 2016 i 2023. D’altra banda, al 2017 va publicar el llibre Ho estem fent bé? (Edicions Salòria), amb reflexions per a pares, mares i cuidadors en la criança i educació dels infants i dels adolescents. En l’àmbit solidari, havia participat en projectes cooperatius a Bòsnia i al Paraguai.