ATIDA commemora el Dia Mundial dels Donants d’Òrgans amb un segon acte d’homenatge al Parc Central

Autoritats i representants de l’associació en l’acte d’aquest dissabte. Foto: ATIDA

Aquest dissabte, l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha celebrat un acte en homenatge als donants d’òrgans i teixits, al Parc Central d’Andorra la Vella en el marc del Dia Mundial oficialment establert el 14 d’octubre. L’esdeveniment, que ha tingut lloc al voltant de l’escultura “Jo en tu” de l’artista Emma Regada, inaugurada l’any 2022, ha estat una jornada emotiva de reconeixement a les persones que han donat una segona oportunitat de vida a través de la donació d’òrgans i teixits.

Inauguració i exposició d’art

El tret de sortida es donava a les 11h, al Parc Central, en el marc d’una exposició de 14 obres d’art que reflecteixen la visió personal de diferents artistes del país sobre la donació d’òrgans. En aquest context, la secretaria d’ATIDA, Mari Martínez, oferia la benvinguda juntament amb la ministra de Cultura, Mònica Bonell, que va pronunciar les paraules inaugurals. Les obres seran recollides en el calendari solidari d’ATIDA de 2025, que estarà a la venda a la Fira d’Andorra la Vella per un preu de 10 euros. La recaptació anirà destinada a l’associació.





Discursos institucionals

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va obrir el torn de paraules amb un emotiu discurs d’agraïment als donants, subratllant que “la donació d’òrgans és un gest de generositat que mereix tot el nostre reconeixement”. També ha volgut destacar la importància de la solidaritat en aquesta causa i la rellevància de la col·laboració ciutadana per a salvar vides.

Tot seguit, el president d’ATIDA, Toni Gamero, va aportar un toc personal al seu discurs en explicar la seva pròpia experiència com a trasplantat de medul·la òssia. Gamero ha destacat que “aquest és un dia per a agrair als donants i a les seves famílies, però també és una jornada reivindicativa.” Amb aquesta declaració, ha fet èmfasi en la necessitat urgent de comptar amb un sistema sanitari que doni suport a la donació d’òrgans de manera efectiva. “Sense aquest acompanyament institucional, no hi haurà més donants”, ha remarcat.

Finalment, la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, va tancar els discursos fent un repàs dels avenços aconseguits en matèria de donació i trasplantaments a Andorra, començant pel banc de cordó umbilical i seguint amb els programes de donació de medul·la òssia. Va subratllar que, properament, es posaran en marxa els trasplantaments de còrnies, i ha reafirmat el compromís del Govern d’Andorra per a continuar avançant en aquest àmbit, assegurant que el sistema sanitari seguirà evolucionant per a donar resposta a les necessitats de la societat.





Actuacions culturals

Tot seguit, l’acte, que va ser presentat pel periodista Gabriel Fernández, va continuar amb l’actuació dels Castellers d’Andorra, del Cor de Rock d’Encamp que ha inclòs la peça original “I Want to Sing”, i del grup de dansa flamenc Fit Gipsy Dance, dirigit per Meri Coscollola. El moment culminant va ser la creació d’una cadena humana en forma de cor, un gest simbòlic per a complir amb l’eslògan del dia, “Fem bategar el cor”.





Solidaritat amb l’associació

Durant la jornada es van posar a la venda cors decoratius i calendaris, i tots els fons recaptats es destinaran a l’associació per a seguir promovent la donació d’òrgans. Aquests articles també es podran adquirir a la Fira d’Andorra la Vella. Amb aquesta jornada, ATIDA vol mostrar el seu agraïment a tots els donants d’òrgans i teixits, i continuar promovent la importància de la donació a la societat andorrana.