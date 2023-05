Arriba la “revàlida” per a Xavier Espot en el seu nou mandat

Xavier Espot sent felicitat en la seva reelecció com a cap de Govern (GP Demòcrates)

Xavier Espot Zamora ha obtingut aquest dimecres, 10 de maig, la legitimitat del Consell General per a esdevenir el cap de Govern de la IX legislatura constitucional d’Andorra. Una legitimitat majoritària, ja que ha obtingut el vot favorable de 17 dels 28 consellers i conselleres generals de la Cambra. Pel que fa als restants, 6 s’han abstingut i 5 han votat a favor de la candidatura de Cerni Escalé.

Per tant, “s’ha traslladat al Consell General el que les urnes i els ciutadans d’Andorra van votar el passat 2 d’abril. Espot continuarà quatre anys més al capdavant de l’Executiu d’Andorra i podrà desplegar el programa de Demòcrates -el qual ha estat àmpliament exposat durant aquest Debat d’investidura-, així com donar continuïtat al projecte impulsat els darrers quatre anys com a cap de Govern”, subratllen des de les files taronges.

Només ser investit cap de Govern, Espot ha manifestat tenir una “sensació de responsabilitat”, a la vegada que “d’il·lusió”. Ha exposat que seran quatre anys “de majoria sòlida”, amb “un tarannà de mà estesa i constructiu”.

Tenint en compte com s’ha desenvolupat el Debat d’aquests dos dies, ha refermat que, amb l’oposició, “compartim moltes més coses de les que ens separen, i això m’infon esperança per a encarar els reptes importants que tenim plantejats com a país, els quals necessitarem treballar de manera molt transversal”.

Entre aquests, ha destacat la culminació d’un bon Acord d’associació amb la UE, la sostenibilitat del sistema de pensions, assolir un pacte de país per a garantir un sistema de salut pública d’excel·lència i reordenar el creixement urbanístic del país.

La votació d’Espot com a cap de Govern ha tancat dues jornades de sessió parlamentària en què s’ha debatut al voltant de les propostes de dues candidatures, la d’Espot i la de Cerni Escalé (avalat per Concòrdia i el Grup Socialdemòcrata). En el torn d’intervencions i defensa del sentit de vot, Jordi Jordana, president del Grup Parlamentari Demòcrata, ha defensat que el programa de Govern d’Espot és “sòlid i centrista, il·lusionant i realista, també mira endavant des del respecte per la història, institucions i especificitats d’Andorra”. “En definitiva”, ha afegit, és “el projecte de la confiança”.

Jordana ha repassat el que, Espot, ha definit com a reptes cabdals que marcaran la legislatura i “sobre els quals caldrà esmerçar tots els esforços”. A la vegada, ha garantit que “ens trobaran a la taula” dels tres pactes d’Estat proposats pel candidat Demòcrata: Europa, Seguretat Social i sistema de salut.

Finalment, Jordana ha defensat el vot favorable del Grup Demòcrata a favor d’Espot perquè proposa un programa “realista, obert a sumar i que ofereix diàleg amb la resta de formacions polítiques”. En canvi, el programa de Govern de Concòrdia exposat per Escalé es fonamenta en “propostes que sobre el paper poden ser més o menys atractives, però sense la responsabilitat d’haver-les d’aplicar”, tenint en compte que el mateix Escalé iniciava la seva intervenció afirmant que Espot seria cap de Govern. També tenint en compte que, citant paraules textuals, en la seva intervenció Escalé ha fet un “exercici figuratiu” del seu programa, “cosa que no es pot permetre Espot”, perquè l’ha fet “amb vocació de ser aplicat”, segons apunten fonts de Demòcrates.

En qualsevol cas, i donant continuïtat a les paraules del que serà cap de Govern d’aquesta IX legislatura -manifestades en la seva intervenció d’ahir-, Jordana s’ha compromès, com a president del grup majoritari, a “dialogar, a tenir en compte les posicions diverses, sempre que siguin constructives i beneficioses per l’interès general. Per a teixir consensos, enriquir i rellançar el valor intrínsec del Consell General”.