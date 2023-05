Si has de fer una estada formativa en una empresa, això t’interessa

Un jove treballant en pràctiques (wayhomestudio / freepik)

Llum verda al Reglament de regulació de les estades formatives en empresa de la formació professional, formació professional inicial i del batxillerat professional del sistema educatiu andorrà per part del Govern. Aquesta normativa desenvolupa i completa el que determina el Reglament d’ordenament del nivell de formació professional inicial i de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà, del juliol del 2022, que determina en el seu articulat la necessitat de regular les qüestions referents a les estades formatives.

Així, a través d’aquest Reglament es regulen aspectes relacionats amb les estades formatives incloses dins dels elements curriculars per a obtenir el diplomes de formació professional inicial i de batxillerat professional, com ara la documentació necessària i el rol dels actors que hi intervenen.

La normativa especifica la finalitat educativa, el règim laboral que s’aplica a l’estudiant, els criteris de no remuneració de l’estada formativa i el lloc de realització de l’estada, que pot ser en empreses nacionals o de territoris veïns amb conveni amb els centres educatius. També estipula que l’estudiant haurà de tenir una persona referent en el món professional que supervisi el seu pla de treball. El Reglament inclou aspectes relacionats amb els horaris de l’alumne, la durada i el seguiment, així com els processos de validació i de convalidació de les estades formatives.

Aquest reglament culmina el desplegament normatiu d’ordenament del nivell de formació professional inicial i de batxillerat professional del sistema educatiu andorrà.