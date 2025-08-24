D’Amic i Amat. Jornades de teologia

Estimats diocesans, estimada església d’Urgell,
Un any més estem a les portes de les Jornades de Teologia, organitzades per la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, els dies 28 i 29 d’agost, al Seminari Diocesà d’Urgell, a la Seu d’Urgell. Sota el lema “L’esperança que no es rendeix”, celebrem així el Jubileu 2025, sent cridats a portar esperança en el nostre món i reflexionar sobre aquesta virtut teologal, les raons de l’esperança i la seva arrel cristiana.
Tot sovint enmig de la incertesa, del desànim, de l’angoixa pel futur immediat, de les guerres i les seves conseqüències per als pobles, avui més que mai necessitem esperança i un món amb pau. No és fàcil irradiar esperança en aquest context, però és del tot necessari. L’esperança ens impulsa a seguir endavant, a comprometre’ns en causes nobles, a projectar llum allí on hi ha desconcert i desesperació.
Enguany, hi participen la Dra. Margarita Bofarull, germana religiosa del Sagrat Cor, membre del Consell Directiu de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida i presidenta del Patronat de l’Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull; i el Dr. Francesc Torralba, director de les Jornades de Teologia i de la Càtedra de Pensament Cristià aquí a la nostra església d’Urgell.
Us convido a participar d’aquests de dies de diàleg i de reﬂexió, sostinguts per l’esperança en el Crist que és la font darrera de la nostra fe i el que dona sentit a un món que desitja i vol trobar la raó de la seva existència.
Amb el lema de les jornades L’esperança que no es rendeix, volem representar el centre d’interès amb una famosa pintura de Vincent William van Gogh, La nit estrellada. El pintor neerlandès de la segona meitat del segle XIX, autor de molts quadres i dibuixos, copsa la realitat i expressa els seus sentiments des de la clínica de Saint-Rémy.
El diàleg entre les estrelles, la lluna i els xiprers que observa Van Gogh des de la finestra són la seva experiència humana i divina. La formació teològica en el nostre món ens dona aquesta capacitat de comprendre la realitat i de conèixer el misteri del nostre existir.
Us encoratjo a participar d’aquests dies de formació, i especialment a vosaltres, professors de religió que rebreu la missió d’ensenyar la religió catòlica a les escoles públiques de la nostra diòcesi urgel·litana. Felicitats per la vostra tasca d’educadors i de cultivar la dimensió transcendent, espiritual i moral del futur de la nostra societat. Gràcies per tot el vostre esforç i interès per ser transmissors de fe, de testimoni i de compromís en els nostres pobles i parròquies.
Amb agraïment, col·laboració i desig de trobar-nos, del Vostre servidor,
✠ Josep-Lluís Serrano
Bisbe d’Urgell