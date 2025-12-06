Íria Medina s’acosta al top30 sent 35a al gegant de la Copa d’Europa de Mayrhofen

La Copa d’Europa de Mayrhofen (Àustria), segona cita per a Íria Medina aquesta temporada, ha deixat a l’andorrana amb un bon sabor de boca, molt a prop de la zona de punts. Avui ha estat 35a al gegant EC, amb el dorsal 61, a només 0.77 de la 30a. Medina ha completat la cursa austríaca amb un crono de 1.48.78, a 4.03 de la guanyadora, la italiana Alice Pazzaglia (1.44.75), i a 0.77 de la 30a posició que dona accés a la zona de punts, que ha estat per a la també italiana Giulia Valleriani amb 1.48.01.
A la primera mànega, sortint 61a ha aconseguit situar-se 37a amb +2.71, per a atacar la segona mànega buscant el top30. A la segona mànega ha assolit el 35è crono d’aquesta segona baixada, amb +1.94, la qual cosa la deixava definitivament en la 35a posició final.
Diumenge, eslàlom
Aquest diumenge continua aquesta Copa d’Europa de Mayrhofen, en aquest cas amb l’eslàlom femení, que tindrà a la sortida a Íria Medina i també a Carla Mijares.
Ibon Mintegui, entrenador: “Dia positiu per a Íria. Una primera mànega ben esquiada amb errors bastants importants a dalt al pla i a baix, i encara i tot es fica la 37a. A la segona mànega, anàvem amb l’objectiu d’entrar entre les 30 millors, s’ha fet una bona mànega, però li ha costat una mica al pla i a baix fa un error, però quedem 35a a 0.70 del top30 entre les dues mànegues, així que el dia ha estat positiu”.