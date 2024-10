Arrenca la polèmica causa del jove del CBS

Comença la causa del cas CBD (Hospital Clínic Barcelona)

Jutjat al Tribunal de Corts, l’acusat pel cas del CBD -una substància química present a la marihuana- assegura que no va tenir cap intenció d’amagar-la davant els agents de policia que el van detenir. Manté que tenia el cànnabis per a ús medicinal. La causa sobre el CBD ha arrencat aquest dimecres i es preveu que s’allargui fins divendres. La Fiscalia demanarà dos anys de presó ferms i dos de condicionals per a l’acusat, al qual considera responsable d’un delicte de tràfic de drogues.

La defensa, per contra, reclama l’absolució perquè afirma que el cànnabis era per a ús medicinal, concretament, per a tractar-se l’epilèpsia. A més, deixa clar que l’havia adquirit comprant-lo en diferents ocasions a establiments comercials d’Andorra.

El ministeri públic ha destacat, justament, que la bossa amb el producte indica clarament que no és per a ús humà.