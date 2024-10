La Seu: Jornada sobre l’abús de medicaments en la gent gran

Un assortiment de medicaments (Pexel)

La sala d’actes de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell acollirà aquest dijous, 24 d’octubre, una jornada en línia sobre l’abús de medicaments en les persones grans. L’objectiu de la iniciativa és promoure el debat i la reflexió sobre la salut i el benestar de la gent gran, a través de la participació de professionals experts, que compartiran experiències, coneixements i bones pràctiques en l’atenció a aquest col·lectiu, emfatitzant en el subministrament de medicaments.

L’inici del programa està previst a les deu del matí, amb la benvinguda i una breu presentació per part de la Xarxa de Comarques per l’Envelliment. Tot seguit (10.10 h), es parlarà de la prescripció de medicaments centrada en la persona. En aquesta taula hi participaran Marina Balanzo, farmacèutica d’Atenció Primària a l’Institut Català de la Salut, i Sara Bonet, metgessa i doctora en farmacologia clínica de la subdirecció d’atenció primària al Baix Llobregat.

La següent xerrada girarà entorn del llibre “Crònica d’una societat intoxicada”, de Joan Ramón Laporte, cap de farmacologia de l’Hospital Vall d’Hebron, professor emèrit de Farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Laporte exposarà el contingut de l’obra i en conversarà amb el doctor Josep Moya, metge psiquiatre del Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones Grans del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

La jornada prosseguirà (11.05 h) amb la presentació d’experiències i un torn obert de preguntes, en què hi prendran part el geriatra Jordi Borràs, cap de servei de l’Àrea Sociosanitària de l’Hospital de Sant Cloni; la infermera Elena Pintado, gestora de casos de l’Institut Català de la Salut, i el físic, farmacèutic i divulgador científic Sheddad Kaid-Salah.

La proposta, que també es podrà seguir per YouTube, compta amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Ajuntament de la Seu i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.