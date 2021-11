ARI organitza la fase final de selecció de l’startup guanyadora del programa per a emprenedors a Boston

La Competition Pitch, que és la fase final de selecció de l’startup guanyadora del repte que es va llançar el passat mes de juliol, fruit de l’acord de col·laboració entre la Richi Childhood Cancer Foundation de Boston-MA i Andorra Recerca i Innovació (ARI), tindrà lloc aquest dijous 18 de novembre a l’Art Hotel d’Andorra la Vella. L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure el desenvolupament de projectes innovadors que aportin solucions que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de les persones.

L’startup guanyadora podrà fer participar a un o dos membres del seu equip, durant aquest mes de desembre en un programa de prestigi internacional amb altres emprenedors en innovació en salut d’arreu del món a través de l’ecosistema de Boston, premi que permetrà donar impuls a l’empresa i enfortir el projecte de manera que pugui traduir-se en un impacte posterior en la seva implementació a Andorra.

Durant la final, les tres empreses que opten al premi hauran de presentar durant 10 minuts el seu projecte per tal de ser valorats pels membres del jurat. Aquestes startups ja han passat un primer filtre de pre-selecció gràcies a la seva complerta inscripció a la plataforma habilitada per a recollir les candidatures, seguint els criteris sol·licitats per a poder ser admeses, principalment ser una empresa que ja compta amb un producte o servei definit i amb una clara proposta de valor.

Els membres del jurat, configurat per representants de Richi Entrepreneurs, Andorra Recerca i Innovació, Andorra Business, SAAS i Scale Lab, acabaran de valorar i decidir quina serà la finalista, segons diversos criteris, entre ells: la utilitat i claredat en l’exposició de la proposta, l’equip promotor, com aporta solució a una necessitat no coberta, com es pot implementar a Andorra i quins poden ser els beneficiaris del producte o servei presentat, descrivint quines millores aporta al benestar i qualitat de vida de la nostra societat. La proclamació dels guanyadors tindrà lloc a les 17:30 hores.

L’startup finalista gaudirà del Richi Entrepreneurs Boston Immersion Program a tarvés del qual podrà assistir a una sèrie d’esdeveniments i formacions que els permetrà connectar-se amb inversors, experts del sector, institucions públiques i privades, i consultors i d’altres startups participants en aquesta 6a. edició del programa, de manera que pugui accelerar el desenvolupament del seu projecte en un hub d’innovació en el sector de les LifeSciences.

Richi Childhood Cancer Foundation

Fundació sense ànim de lucre, nascuda al 2013 a Boston, amb la finalitat de promoure la recerca de nous tractaments per al càncer infantil, donar suport a les famílies i afectats, així com promoure l’accés equitatiu de tots els malalts del món, sobretot als de menys recursos, al coneixement més avançat en aquestes línies de recerca, diagnòstic i teràpia per tal de millorar el seu pronòstic i supervivència.

Richi Entrepreneurs

Richi Entrepreneurs és una iniciativa impulsada des de Richi Foundation dirigida a empreses d’arreu del món que desenvolupen solucions d’alt impacte en sectors innovadors en l’àrea de la salut, com la Biotecnologia, tecnologies mèdiques, o la salut digital. Les cinc edicions anteriors han permès arribar a crear una comunitat que compta ja amb més de 400 candidats presentats, més de 61 empreses seleccionades establertes a 12 països diferents i més de 300 comunitats locals connectades.