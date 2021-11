Diagnosticats gairebé 300 pacients de malaltia pulmonar obstructiva crònica a l’Alt Pirineu i Aran

Amb el lema ‘Pulmons sans: més important que mai’, aquest dimecres es commemora el Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). La jornada té l’objectiu de conscienciar la població sobre aquesta patologia i millorar l’atenció a les persones afectades. L’any passat, a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran es van diagnosticar 284 casos, amb una prevalença de 3.646 persones.

L’MPOC es produeix perquè s’inflamen els bronquis i es destrueixen els envans dels alvèols. Precisament, el lema d’enguany fa referència al fet que, malgrat els efectes de la pandèmia de la COVID-19, aquesta afecció continua essent una de les principals causes de mortalitat arreu del món. El director territorial de malalties respiratòries cròniques de la Gerència Territorial de Lleida, Ferran Barbé, indica que afecta un 10% de la població, tot i que es calcula que hi ha entre un 15% i un 20% de persones infradiagnosticades.

El doctor Barbé assenyala que l’atenció primària és “cabdal” com a punt de diagnòstic. En aquest sentit, Lleida va ser pionera ja fa anys en fer espirometries als CAP, que és una de les proves que serveix per diagnosticar la malaltia. Tradicionalment es feia als hospitals, però actualment s’hi controla un percentatge petit, els casos més greus, que són els que necessiten una atenció especialitzada. “Tot plegat comporta que hi hagi una relació molt fluïda entre l’hospital i l’atenció primària, que ja fa temps que ha establert professionals referents en patologies respiratòries en tots els centres de la demarcació”.

Pel que fa al Pirineu, Eduard Sanjurjo, director assistencial de l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, remarca que, com a la resta de Catalunya, la primera diagnosi es fa a l’atenció primària i els casos greus es tracten a l’hospital. “A Tremp, per exemple, atès que no hi ha l’especialitat de pneumologia al recinte hospitalari, tenim com a referent un professional de Medicina Interna, que ha ampliat la formació en aquest camp, i és qui assumeix i controla la major part dels casos més greus o complexes, evitant així el seu desplaçament a Lleida, en coordinació amb el Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova”, explica Sanjurjo.

Oxigenoteràpia domiciliària

Un dels tractaments que reben aquests pacients és l’oxigenoteràpia domiciliària. En concret, l’any 2020 se’n van prescriure 69 al Pirineu. Majoritàriament el subministrament d’oxigen es fa a través de concentradors estàtics o portàtils, segons prescripció del servei territorial de Pneumologia. “Són tractaments crònics i mantinguts en el temps tenint en compte la intensitat i la quantitat d’hores diàries que requereix la persona, i sol superar les 16 hores diàries”, explica Marta Gabernet, responsable d’Atenció Integrada i Cronicitat de la Regió Sanitària Lleida.

La malaltia i la relació amb el consum de tabac

Els alvèols són unes petites bosses que estan en contacte directe amb els vasos sanguinis, on arriba l’aire que entra pels pulmons a través d’uns conductes que es van bifurcant progressivament (els bronquis). Als alvèols és on té lloc l’intercanvi de gasos entre el medi exterior i l’interior de l’organisme, és a dir, és on l’oxigen passa a la sang i s’elimina diòxid de carboni. El resultat és una dificultat progressiva per respirar adequadament, cosa que es tradueix en ofec a l’hora de fer les activitats de la vida diària. Hi ha dos tipus de malaltia pulmonar obstructiva crònica: la bronquitis crònica (definida per una tos prolongada amb moc) i l’emfisema (caracteritzat per la destrucció dels pulmons amb el temps).

La causa més important de la MPOC és el consum de tabac. Més del 90% dels malats diagnosticats fumen o han fumat durant molts anys. El fum de l’ambient i algunes condicions laborals també poden causar la malaltia. La inhalació d’aquest fum produeix inflamació dels bronquis i destrucció dels envans alveolars. Això explica que els efectes siguin només parcialment reversibles (atès que hi ha un component de destrucció i d’inflamació crònica). No es pot aconseguir recuperar allò que s’ha perdut però es pot optimitzar allò que encara es té. Les persones que pateixen aquesta malaltia és important que segueixin les recomanacions d’hàbits saludables que els indiquen els seus professionals sanitaris.

Dia Mundial

El Dia Mundial de la Malaltia Pulmonar Obstructiva crònica l’organitza la Iniciativa Global contra la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (GOLD), en col·laboració amb professionals de la salut i grups de pacients amb MPOC d’arreu del món.