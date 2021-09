Espot defensa que l’acord d’associació amb la UE portarà beneficis a ambdues parts

El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat que l’acord d’associació amb la Unió Europea portarà beneficis per a les dues parts. Ho ha fet durant el seu discurs d’inauguració de la 37a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor, que porta com a títol ‘La Unió Europea: reptes i perspectives’, davant d’un centenar de persones. Enguany la Universitat, que estrena format –les sessions es reparteixen durant el darrer trimestre de l’any i no en una sola setmana, com passava ara– l’han organitzat conjuntament el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus.

El cap de Govern ha destacat que durant els gairebé 40 anys d’història de la Universitat d’Estiu i Tardor, la relació d’Andorra amb la Unió Europea ha estat sempre una qüestió recurrent, que s’ha anat revisant periòdicament a mesura que aquesta ha anat avançant.

Per a Espot, la Universitat és el fòrum de reflexió i obertura al món idoni per traslladar als ciutadans les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea que el Principat va iniciar el 2015: “cal llançar el missatge a casa nostra que l’apropament a la UE no implica una pèrdua de la nostra especificitat o diferència, sinó que ens ha de reconèixer com a interlocutor vàlid i de pes”.

Així, ha reivindicat que l’associació amb la UE ha de ser una gran oportunitat: per a Andorra, pel mercat interior de la Unió Europea, que ha de consolidar a llarg termini el creixement econòmic i la cohesió social del país; per a la UE, per demostrar que les particularitats i la idiosincràsia del Principat enriqueixen i porten valor afegit al projecte comú europeu”.

Les paraules d’Espot han precedit la primera ponència de la UETA d’enguany, moderada pel politòleg Pol Morillas i titulada ‘L’estat de la Unió Europea: crisi i reforma’. Demà serà el torn, a les 19h, de la conferència oferta per Claude Maerten, economista i excap negociador adjunt de la UE per a l’acord d’associació amb Andorra, Mònaco i San Marino.

La següent sessió prevista, en format telemàtic, serà el 4 d’octubre i la dirigirà el politòleg Robin Niblett i portarà per títol ‘La Unió Europea i el Brexit’. Finalment, el 9 de novembre es farà la darrera sessió, també telemàtica, amb l’ara rectora del Col·legi d’Europa i exalta representant de la UE per als Afers Exteriors i la Política de Seguretat, Federica Mogherini. Tancarà l’acte la ministra Vilarrubla.

A partir d’aquesta edició a les sessions, que es reparteixen durant el darrer trimestre de l’any, es combina el format: una part es faran de manera presencial, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i altres en línia. Totes les sessions són gratuïtes i tindran traducció simultània al català.