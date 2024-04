Aprovat el pla d’estudis del màster en Salut de l’UdA

La Universitat d’Andorra. Foto: UdA

El Consell de Ministres ha donat llum verda al pla d’estudis del màster en Salut de la Universitat d’Andorra (UdA). Les persones titulades obtindran les competències per a treballar en diversos àmbits, com ara l’assessorament per a la millora de la salut, la implementació de programes preventius de salut i el disseny i el lideratge de projectes de promoció de la salut.

L’obtenció del títol també permet accedir a la professió d’investigador a través del programa de doctorat. A més, les mencions en infermeria de pràctica avançada (IPA), que es poden obtenir cursant una sèrie de mòduls específics, permeten a les persones titulades exercir en l’àmbit de la salut mental i de la cronicitat. D’aquesta manera es fomenta l’especialització dels professionals en matèries de salut destacades com les anteriorment mencionades.

L’alumnat d’aquest màster cursarà matèries sobre epidemiologia, salut mental i psiquiatria, cronicitat, promoció i intervenció educativa de la salut, innovació i tecnologia en salut, entre d’altres. El pla d’estudis també contempla la realització d’estades formatives (pràctiques), la possibilitat d’estudiar a l’exterior algunes de les matèries i l’elaboració del treball final de màster.

La titulació, que correspon al nivell 7 del Marc andorrà de qualificacions (MAQ), s’imparteix en la modalitat semipresencial (el 33% dels mòduls són presencials i el 67% en línia). La durada dels estudis –que tenen una càrrega de treball de 120 crèdits europeus– és de dos cursos acadèmics a temps complet dividits en quatre semestres. El pla d’estudis aprovat estableix també que les llengües vehiculars són el català i l’anglès, per aquest motiu es recomana a l’estudiant disposar de les competències lingüístiques del nivell B2 en aquests dos idiomes del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) en el moment d’accedir a la titulació.

Per a accedir al màster en Salut cal complir les condicions que estableix el Reglament de l’accés als nivells de l’ensenyament superior estatal i per a poder cursar la menció en infermeria de pràctica avançada en salut mental i la menció en infermeria de pràctica avançada en cronicitat cal disposar d’una titulació en infermeria de nivell 6A del MAQ.