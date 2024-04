Andorra contribueix amb 40.000 euros en favor del Comitè Internacional de la Creu Roja

Una cooperant de la Creu Roja Internacional (SFG)

El Govern ha aprovat una contribució voluntària de 40.000 euros a favor del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR), en el marc de l’acord de col·laboració entre l’Executiu i aquesta organització no governamental. El CICR desenvolupa una feina de terreny molt important, fins i tot en zones on només la Creu Roja té accés.

Els seus sectors d’activitats principals actualment són: la seguretat econòmica, el sanejament i aigua, la salut, les violències sexuals, el respecte del dret humanitari i l’acció contra les mines. Les principals zones d’accions són l’Afganistan, la República Democràtica del Congo, Etiòpia, l’Orient Mitjà, el Sahel, el Sudan, Síria, Ucraïna i el Iemen.

Així doncs, el Ministeri d’Afers Exteriors andorrà valora positivament el treball desenvolupat pel comitè en matèria d’ajuda humanitària i hi destina 40.000 euros, dels quals 10.000 euros per al pressupost regular del CICR i 30.000 euros per a les activitats sobre el terreny.