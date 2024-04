Atorguen la beca per a estudiar al Collège d’Europe durant el curs acadèmic 2024-2025 a Anna Palomera

El Collège d’Europe (SFG)

L’Executiu ha decidit atorgar la beca per a estudiar al Collège d’Europe a Anna Palomera Clapisson. La jove andorrana cursarà l’any vinent el màster EU International Relations and Diplomacy Studies al campus de Bruges (Bèlgica) d’aquesta institució. Aquesta decisió s’ha pres d’acord amb el resultat del procés de selecció dut a terme per l’oficina d’admissions del Collège, ja que per a l’atorgament d’aquestes beques els candidats segueixen el procediment ordinari d’admissió establert per la institució.

La beca del Collège d’Europe està destinada a nacionals andorrans que volen cursar una formació oficial de nivell màster en dret, economia, política o relacions internacionals al campus de Bruges (Bèlgica), o d’estudis europeus interdisciplinaris al campus de Natolin (Polònia). El Collège d’Europe és una institució d’ensenyament superior de prestigi que ofereix diversos estudis. La beca és d’un import de 29.000 euros i s’emmarca en l’acord que el Govern té amb aquest centre des de l’any 1998. D’aquesta forma, es dona continuïtat a la política de l’Executiu de promoure els ajuts d’excel·lència acadèmica i els estudis europeus.