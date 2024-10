Aprovat el pla d’estudis del bàtxelor en nutrició humana i dietètica de la Unipro Universitat Digital Europea

Una estudiant cursant els seus estudis (SFGA)

El Govern ha aprovat el Decret pel qual s’aprova el pla d’estudis del bàtxelor en nutrició humana i dietètica de la Unipro Universitat Digital Europea. Les persones titulades obtindran les competències per a donar consells basats en l’evidència sobre alimentació i nutrició i en aspectes relatius a la promoció de la salut, a més, podran avaluar els aspectes nutricionals d’una història clínica i efectuar el pla d’actuació dietètica.

L’alumnat d’aquest bàtxelor cursarà matèries sobre anatomia i fisiologia humana, immunologia, bioquímica, tecnologia dels aliments, farmacologia aplicada a la nutrició, dietoteràpia, nutrició clínica i comunitària i higiene i seguretat alimentària, entre altres.

Aquesta titulació, que correspon al nivell 6A del Marc andorrà de qualificacions (MAQ), s’imparteix en la modalitat virtual, excepte les estades formatives, que s’han de cursar presencialment. La durada dels estudis –que tenen una càrrega de treball de 180 crèdits europeus– és de tres cursos acadèmics a temps complet dividits en sis semestres. No obstant això, aquests estudis també es poden cursar a temps parcial, adequant-ne la durada.

El pla d’estudis aprovat estableix també que la llengua vehicular és el castellà, tot i que hi ha unitats d’ensenyament que es vehiculen en anglès, per a les quals es requereix un nivell B1 en llengua anglesa del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Per a accedir al bàtxelor en nutrició humana i dietètica cal complir les condicions que estableix el Reglament de l’accés als nivells de l’ensenyament superior estatal.

Aquest pla d’estudis compta amb l’acreditació favorable de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).