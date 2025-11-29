El Club Natació Artística Serradells creix amb la col·laboració d’Anna Tarrés i el prestigiós Club Kallípolis

El Club Natació Artística Serradells anuncia “amb orgull” un dels esdeveniments més destacats de la seva trajectòria: una col·laboració de primer nivell internacional amb Anna Tarrés i el llegendari CN Kallípolis, referent absolut de la natació artística. Del 6 al 8 de desembre, Andorra es convertirà en un centre neuràlgic de la natació artística, acollirà més de 200 nadadores, l’equip tècnic del Kallípolis i la prestigiosa exnedadora i entrenadora de natació artística Anna Tarrés, icona mundial d’aquest esport.
Durant aquests tres dies, s’hi prepararan totes les coreografies que formaran part de “l’espectacular Gala de Nadal“, que tindrà lloc el 21 de desembre, a la piscina del CN Barceloneta.
En un gest de confiança i reconeixement excepcional, Anna Tarrés ha convidat el CN Artística Serradells a formar part activa d’aquesta experiència, tant en els entrenaments com en l’espectacle final. Un total de 20 nadadores de competició del nostre Club participaran en aquesta vivència única, compartint entrenaments, aprenentatges i escenari amb algunes de les millors esportistes del món.
“Aquest és un moment clau per al nostre Club. Col·laborar amb el Kallípolis, d’on sorgeixen talents mundials com Iris Tió o Dennis González, ens fa créixer amb els millors. És una inspiració per a les nostres esportistes i una oportunitat immensa de projecció per al nostre projecte”, destaca la junta del CN Serradells Andorra.
“Aquesta iniciativa reforça el paper del Club com a referent de la natació artística al país i obre les portes a noves oportunitats formatives i esportives per a totes les joves andorranes que vulguin iniciar-se o créixer en aquesta disciplina apassionant”, assenyalen des de l’entitat.
El CN Artística Serradells convida famílies, esportistes i aficionats a sumar-se a un projecte que avança amb força, que creix i que ja col·labora amb els millors del panorama internacional.