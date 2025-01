Juan Juncosa

El pas del temps mai sembla el mateix. Els dies passen i, al final, any nou. Mil desitjos, per a canviar l’any. Mil oblidats a mitjan gener. Però, enguany, ho sento de manera diferent. Enguany continuaré perseguint dos objectius de forma continuada. Dos que ja vaig començar enguany i que semblen més difícils en festes de Nadal. No sé si és una excusa o realment un permís per festes. Sigui com sigui, seguir un objectiu a llarg termini és una cosa difícil. Però estic segur que pas a pas ho aconseguiré. No necessito velocitat, sols constància i no oblidar els objectius. Així doncs, any nou vida nova.

Espero una vegada més poder tornar a ser exemple per a aquells que vulguin i demostrar que, fins i tot, sense totes les habilitats ni totes les forces es poden tornar a crear nous objectius adequats a la teva condició. Ser més realista i a poc a poc aconseguir-los, encara que a vegades facis petites pauses o excuses. Crec que tots podem permetre’ns un petit moment de pausa sempre que sapiguem reprendre el camí.

Així doncs, feliç any nou per a tots, espero els vostres objectius tinguin un pla, un camí a recórrer perquè pugueu aconseguir-los. I que la part que depèn de vosaltres es compleixi. Espero poder dir-vos que l’any que ve vaig aconseguir els meus. I així poder explicar-vos-els amb un enorme somriure. Aquesta vegada me’ls guardo per a mi fins a l’any que ve. Una forta abraçada per a vosaltres





Tots els articles a www.juanjuncosa.com.