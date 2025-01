Una opció de fondue de formatge (Getty images)

La fondue és una opció gastronòmica ideal per a reunions amb amics o família, especialment durant els mesos més freds. Aquest plat d’origen suís consisteix a fondre formatge, xocolata o oli, segons la variant, i submergir-hi aliments com pa, fruita o carn. A continuació, t’expliquem com preparar una fondue a casa de manera senzilla i amb èxit garantit. Hi ha diverses variants de fondue que pots preparar, depenent del tipus d’ingredient base:

Fondue de formatge: Ideal per als amants dels lactis, es prepara amb formatges suïssos com el gruyère o l’emmental.



Fondue de carn (bourguignonne): Es tracta de fregir petits trossos de carn en oli calent o brou.



Fondue de xocolata: Perfecta com a postres, es fa amb xocolata fosa i s’hi submergeixen fruites, galetes o dolços.





Ingredients bàsics per a una fondue de formatge tradicional

200 g de formatge gruyère

200 g de formatge emmental

1 gra d’all

300 ml de vi blanc sec

1 culleradeta de suc de llimona

1 culleradeta de maizena (fècula de blat de moro)

2 cullerades de kirsch (licor de cireres, opcional)

Pa de pagès o baguette tallat a daus





Passos per a preparar-la

Preparació prèvia: Talla el formatge a daus petits o ratlla’l perquè es fongui més fàcilment. Dissol la maizena en el kirsch o una mica de vi blanc.



Preparació de la cassola: Frega l’interior de la cassola de fondue amb el gra d’all. Això aportarà un toc subtil de sabor al plat.



Fondre el formatge: Escalfa el vi blanc i el suc de llimona a foc mitjà. Quan comenci a bullir suaument, afegeix el formatge a poc a poc, remenant constantment amb una espàtula o cullera de fusta fent moviments en forma de vuit.



Espessir la barreja: Un cop el formatge estigui completament fos, incorpora la maizena dissolta i remena fins que la fondue tingui una textura cremosa i homogènia.



Servir: Col·loca la cassola al fogonet de fondue per a mantenir la temperatura. Prepara els daus de pa i serveix-ho a taula.





Consells a tenir en compte

Evita el sobreescalfament : Mantingues el foc a temperatura mitjana-baixa per a evitar que el formatge es cremi.





: Mantingues el foc a temperatura mitjana-baixa per a evitar que el formatge es cremi. Varia els acompanyaments : A més de pa, tasta amb verdures com bròquil o bolets i, fins i tot, embotits o fruita.





: A més de pa, tasta amb verdures com bròquil o bolets i, fins i tot, embotits o fruita. Adapta les quantitats: Ajusta els ingredients segons el nombre de comensals, calculant uns 150-200 g de formatge per persona.





Altres tipus de fondue