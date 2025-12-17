Andorran Banking i UNICEF Andorra impulsen l’educació de centenars d’infants en contextos vulnerables

L’educació és una eina clau per a protegir, empoderar i obrir oportunitats de futur als infants, especialment en contextos d’emergència. Amb aquesta convicció, Andorran Banking ha renovat un any més el seu compromís amb UNICEF Andorra, transformant una aportació de 6.006 euros en recursos educatius essencials per a centenars d’infants en situació de vulnerabilitat.
La donació s’ha canalitzat a través de la iniciativa “Regals que salven vides”, un programa que permet convertir les aportacions solidàries en materials concrets que garanteixen la continuïtat educativa, fins i tot en entorns sense electricitat, infraestructures ni estabilitat.
L’impacte de la col·laboració d’Andorran Banking amb UNICEF Andorra s’ha traduït en accions concretes com:
- 20 packs “Regala Educació”, que han proporcionat motxilles, llibretes i llums solars a 100 infants, facilitant l’estudi en condicions segures.
- 10 kits de desenvolupament de primera infància, destinats a estimular l’aprenentatge i el benestar emocional dels més petits.
- 11 kits de matemàtiques, que doten aules senceres d’eines pedagògiques per a reforçar competències bàsiques.
- 11 “Escoles en una Maleta”, que permeten impartir classes completes a 440 infants, fins i tot en situacions d’emergència.
- 10 ràdios solars, que garanteixen l’accés a educació a distància i informació essencial en zones sense electricitat ni connectivitat.
Aquesta iniciativa posa de manifest la importància de les aliances entre el sector privat i les organitzacions socials per a generar un impacte real, mesurable i transformador en la vida dels infants. En aquest sentit, la col·laboració d’Andorran Banking amb UNICEF Andorra exemplifica com la responsabilitat social corporativa pot anar més enllà del compromís teòric i convertir-se en accions concretes i tangibles que canvien vides.
Des d’UNICEF Andorra es destaca que invertir en educació no és només garantir aprenentatges, sinó també protegir la infància, reforçar la resiliència i construir futurs amb més oportunitats.