Arrestat un turista per agredir la parella al carrer i insultar, amenaçar i intentar pegar als policies

La matinada de dimarts, la Policia va detenir, al Pas de la Casa, un turista de 37 anys com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública, l’honor i la llibertat. Els agents van intervenir per un avís del servei de Circulació, que hauria vist l’home agredir la seva parella al carrer. Quan van procedir a verificar els fets, l’home es va començar a posar violent i va intentar propinar diversos cops de puny i puntades de peu als policies que estaven intervenint. També els va insultar i amenaçar de mort.
Quatre homes detinguts per alcoholèmia
Els darrers dies, i pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut quatre persones. Es tracta d’homes amb edats compreses entre els 26 i els 45 anys controlats en diferents operatius del servei de l’ordre amb positius d’alcoholèmia que van de 0,93 a 1,01.