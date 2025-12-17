La Molina obre, totalment reformat, el Niu de l’Àliga amb noves experiències gastronòmiques i per a empreses a 2.537 metres

L’estació de muntanya de La Molina, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), obrirà aquest cap de setmana el Niu de l’Àliga després d’una important actuació de reforma i millora que ha durat quatre mesos i que ha consistit en la reorganització i modernització dels espais. S’han adequat les habitacions i els banys públics del refugi, construït unes àmplies terrasses solàrium, i una nova sala polivalent per a la realització de tot tipus d’esdeveniments, des convencions a trobades empresarials o presentacions, alhora que s’han millorat els accessos.
Després d’aquesta actuació, La Molina oferirà una àmplia oferta gastronòmica i d’activitats en un espai privilegiat situat a 2.537 metres d’altitud al cor de la Cerdanya. Aquest projecte suposa no només la modernització del refugi guardat més alt del Pirineu oriental, adaptat a les persones amb mobilitat reduïda, sinó també consolidar el Niu de l’Àliga com a referent del turisme sostenible als Pirineus.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, que ha visitat el nou espai abans de la seva obertura, destaca que el Niu “serà un espai amb moltes experiències, amb moltes vides al llarg de tot el dia i al llarg de tot l’any: des d’un espai de restauració a pistes; de nits gastronòmiques per a oferir també aquesta visió del territori, de la qualitat que tenim al territori. Per tant, un producte turístic pensat per aquest arrelament territorial; serà també un espai per a empreses, per a fer trobades, sessions de treball, conferències, presentacions… i tot això complementat amb la reforma del refugi, més confortable i amb noves habitacions”.“El Niu de l’Àliga respon totalment a l’esperit de Pirineu365, que significa territori, sostenibilitat i activitat per a generar ocupació tot l’any”, afegeix.
Pel que fa a la construcció, Ruiz posa en valor els elements de sostenibilitat ambiental i social que s’han tingut en compte, “tant pel que fa al consum d’aigua com dels materials que s’han utilitzat, per exemple, a les parets per a aprofitar l’escalfor del Sol. És un edifici pensat a tots els nivells no només per a tenir més eficiència energètica sinó per ser positius en la generació d’energia”. “A més, és un edifici que garanteix l’accessibilitat de tothom. Les terrasses són totalment accessibles i dins del refugi hi ha habitacions adaptades a persones amb mobilitat reduïda”, detalla.
Ferrocarrils ha invertit els darrers dos anys 4 milions d’euros a La Molina, tant per la reforma del Niu com per a l’adequació d’altres espais l’adequació de la Placeta o millores en els sistemes de producció de neu, ara més eficients.
La modernització del Niu
El Niu de l’Àliga, ubicat al cim de la Tosa i dins del Parc Natural del Cadí-Moixeró, estava format per dos edificis diferenciats i connectats entre ells: l’hangar de planta rectangular i el refugi-restaurant, amb forma hexagonal. En un annex, es trobava l’estació d’arribada del telecabina de La Molina, que és el punt d’accés principal de les persones usuàries de l’estació i que disposa d’una entrada a la zona sud-est independent pel refugi. La reforma ha consistit en:
- Adequació del refugi en planta (actuació en curs). Aquesta actuació s’ha dissenyat amb criteris d’edificació sostenible i autosuficient, amb la implantació d’elements de captació solar per escalfar les habitacions aprofitant la bona orientació de l’edifici. Es passa de 30 a 72 llits.
- Habilitació de la superfície de les noves cobertes del refugi per a convertir-les en espai de terrassa del bar i restaurant, tant per a l’estiu com per a l’hivern. Les noves terrasses, de 535 m2, tenen una capacitat per a 170 persones assegudes.
- Reubicació del magatzem i dels serveis bàsics, construcció d’uns nous banys públics, una nova estació transformadora i un nou accés des de la zona de Masella.
- Construcció d’una sala polivalent connectada al restaurant, que permetrà l’organització d’actes i convencions.
- Reordenació dels accessos des de l’estació superior del telecabina, amb la construcció d’una nova zona coberta i protegida de la meteorologia per a millorar l’accessibilitat i el confort de les persones usuàries en el moment en què arriben a aquest indret tan singular. S’ha dissenyat com un espai de benvinguda de 187 m2.
- S’han conservat dues sales de l’any 1966, que s’han renovat i modernitzat.
- També s’ha ampliat la superfície de captació d’aigua en coberta i terrasses, per a la posterior reutilització dels diferents dipòsits pluvials existents.
Els nous edificis segueixen l’esquema de rusc d’abelles hexagonal original, adaptant-se als nivells del terreny i per tant, integrant l’estètica de la construcció en l’entorn.
Nova oferta gastronòmica i de turisme de negocis
Amb la reobertura i reforma del Niu, La Molina estrenarà noves experiències gastronòmiques de dia i de nit:
Niu de Dia: Bar restaurant de pistes amb servei i productes amb millor qualitat. Aquest espai s’obre a partir d’aquest dissabte, 20 de desembre.
Niu de Nit: Per primera vegada s’oferirà una experiència gastronòmica d’alçada i nocturna anomenada Elevant els sentits, una aposta per a oferir un servei gastronòmic de qualitat amb un aforament limitat Aquests sopars de nit estaran disponibles a partir del dissabte 27 de desembre.
També com a novetat, i gràcies a la nova sala polivalent, La Molina disposarà d’un espai adreçat a empreses, institucions i entitats per a la realització convencions, xerrades, presentacions, trobades d’empresa, etc… L’objectiu és acollir també l’anomenat turisme empresarial MICE.
Finalment, el servei d’allotjament com a refugi d’alta muntanya es manté amb el mateix sistema de gestió, però amb una estètica totalment renovada i actualitzada. El nou refugi estarà obert a partir de mitjans de gener.