‘Sabors de Nadal’, aposta gastronòmica de proximitat a la Seu

Cartell anunciant els establiments del “Sabors de Nadal”

Aquest dijous, la regidora de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament de la Seu d‘Urgell, Gemma Tó, juntament amb una representació dels 12 establiments participants, han presentant els ‘Sabors de Nadal, la proposta gastronòmica amb productes de proximitat per a gaudir-los durant les festes. Aquesta iniciativa gastronòmica, que s’engloba dins la programació nadalenca de la Seu d’Urgell ‘El Món Màgic de les Muntanyes’, ofereix productes tant dolços com salats, els quals ja es poden adquirir en els 12 comerços participants en aquesta iniciativa nadalenca.

Gemma Tó ha volgut posar en valor tots aquests productes alimentaris que aporten, en aquestes celebracions tan entranyables, “un sabor de proximitat, un sabor del nostre territori a les nostres taules, amb una matèria prima de qualitat i una elaboració acurada”.





Els 12 establiments participants al ‘Sabors de Nadal’ són:

Celícies: Celicia de Minairó

L’Infús: Galetes d’espècies

Menja’t l’Alt Urgell: Melmelada de Nadal

El Mos: Galetes de Nadal

El Serafí: Galetes de Nadal

Pastisseria Cadí: Arbres de Nadal i com a novetat el Torró de Suchard de Cookies.

Crosta i Molla: Picarols.

Carns i elaborats Cerdanya: Les Botisnadals de l’Isern

Forn de Sant Joan: Galetes nadalenques

Forn Blasi: Galetes nadalenques

Carnisseria Charlie: Torró de carn amb tòfona i Torró de foie

Pastisseria Kessler: Magdalenes de Nadal en forma d’avet.

Recordar que, cada any per aquestes dates, els comerços que participen en aquesta incitativa gormanda es troben identificats a la seva porta d’entrada amb un minairó d’alumini de mida real, així com el cartell identificatiu ‘Sabors de Nadal’.