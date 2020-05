Andorra Turisme inverteix prop d’1.800.000 euros en la campanya d’estiu

Andorra Turisme invertirà prop d’1.800.000 euros en la campanya publicitària de la temporada d’estiu . L’entitat pública considera que la bona gestió de la crisi sanitària i les destinacions de natura i muntanya sense aglomeracions són clau per recuperar l’activitat turística els mesos vinents. L’alta competència dels mercats dels Estats veïns, que potencien el turisme local, és un dels inconvenients. L’èxit de l’estratègia dependrà de l’obertura de les fronteres i la quantitat de visitants.

Andorra Turisme és conscient que aquest any la tendència d’augment de visitants dels darrers estius no es mantindrà. Tot i això, espera que la bona gestió de la crisi sanitària contribueixi a salvar la campanya d’estiu. Des de l’entitat pública es considera que la seguretat serà un reclam turístic. Es preveu que hi hagi un predomini de les destinacions de proximitat i una prioritat de desplaçar-se amb vehicles propis.

S’han destacat les destinacions de natura i muntanya sense aglomeracions com a principal destí turístic d’Andorra. Tot i això, en la presentació de la campanya també s’han posat sobre la taula els inconvenients. Els principals són la dependència del mercat espanyol i francès i el canvi de la situació econòmica de la població. A més, un dels obstacles també serà l’alta competència dels mercats dels Estats veïns, que potencien el turisme local.

S’han establert acords amb empreses i mitjans de comunicació per dur a terme la campanya publicitària, en la qual es preveu invertir-hi més d’1,8 milions d’euros, 500.000 més que en la campanya del 2019. Des d’Andorra Turisme ja es preveia una campanya publicitària internacional des de març fins a maig, tot i que a causa de la crisi sanitària s’ha hagut de cancel·lar. Ara, el públic objectiu és el client francès i espanyol.

El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha explicat que es dividirà en dues fases, que se sumaran a la campanya en línia que s’ha fet durant el confinament. En la primera, que es desenvoluparà al juny, l’objectiu serà inspirar el consumidor i posicionar l’oferta en els mercats dels Estats veïns. Durant la segona fase, que es desenvoluparà al juliol i agost, es durà a terme una campanya més important en la qual es detallaran les destinacions turístiques per assentar el missatge i provocar la visita de turistes.

La promoció també es farà amb missatges personalitzats per correu electrònic i amb una notable activitat a les xarxes socials amb peces audiovisuals i col·laboracions amb influencers.