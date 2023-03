Nova pujada del preu del tabac a França a partir d’avui dimecres

Una dona encenent una cigarreta (Arxiu)

Les principals marques de tabac a França han decidit apujar preus a partir d’aquest dimecres, dia 1 de març. Han pres aquesta mesura per la repercussió de la inflació i per l’alça de la fiscalitat aplicable al preu del tabac decidida pel govern d’Emmanuel Macron.

D’aquesta manera, algunes marques superaran la barrera dels 11 euros per paquet. L’increment afectarà també el tabac de cargolar. L’alça dels preus no farà més que augmentar el diferencial amb Andorra, mantenint l’atractiu d’atansar-se fins al Principat, especialment al Pas de la Casa, per a comprar tabac.

Quant als carburants, aquest dimecres la principal distribuïdora francesa començarà a aplicar un límit d’1,99 euros per litre al preu del dièsel i de la benzina, mesura que s’allargarà tot l’any. De tota manera, aquesta mesura no tindrà incidència a Andorra perquè els preus de les regions més properes estan a hores d’ara lluny d’aquest límit i sembla una decisió més dirigida a estacions de servei de París i voltants, que superen els 2 euros per litre.