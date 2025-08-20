Andorra Telecom compensa la petjada de carboni del Telefòrum 2025 amb projectes d’energia renovable al país

Andorra Telecom ha compensat la petjada de carboni generada durant la 33a edició del Telefòrum, celebrada a Andorra de l’11 al 13 de juny, i que va reunir una cinquantena de delegats de petits operadors de telecomunicacions. L’operadora ha calculat l’impacte ambiental de l’esdeveniment, tenint en compte factors com el transport dels participants —tant intern com internacional—, l’allotjament, els àpats, les excursions, el consum d’aigua i electricitat, així com la producció de materials i la gestió de residus. En total, l’activitat va generar 20 tones de CO₂.
Per a neutralitzar aquest impacte, Andorra Telecom ha adquirit 20 crèdits de carboni al Mercat de Compensació de Gasos d’Efecte Hivernacle del Govern d’Andorra. La inversió s’ha destinat a dos projectes d’energia fotovoltaica situats al país: parc fotovoltaic de la Tosa (Pal) i la instal·lació fotovoltaica de Casa Germà (Sant Julià de Lòria)
Segons Andorra Telecom, aquesta acció forma part del compromís de l’empresa amb la sostenibilitat i amb l’objectiu de reduir i compensar les emissions derivades tant de la seva activitat com dels esdeveniments que organitza. A més de compensar les emissions, la iniciativa contribueix a impulsar la producció d’energia neta i a reforçar la transició energètica d’Andorra.
La companyia recorda que la compensació de la petjada de carboni és un pas complementari a la reducció d’emissions, i que segueix treballant en mesures d’eficiència energètica, renovació d’equips i foment de bones pràctiques ambientals, tant dins de l’organització com en col·laboració amb la societat.