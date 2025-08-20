El COFA respon a les acusacions de mala praxi publicades, aquest dimecres, en un diari del país

Logotip del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra
Davant l’article publicat avui al Diari d’Andorra, titulat “Fisioterapeutes facturen sessions que mai han fet“, el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes d’Andorra (COFA) vol manifestar el següent:

  1. A data d’avui, no tenim constància de cap dada, ni denúncia formal, que confirmi les acusacions de facturació de sessions no realitzades, ja sigui per part de pacients, professionals o la CASS.

  2. La CASS no ens ha notificat cap incidència ni ha elevat cap tipus d’avís adreçat al COFA en relació amb pràctiques de mala praxi d’aquest tipus.

  3. Valorem que el col·lectiu de fisioterapeutes que compleix amb la normativa, amb l’honestedat i amb l’excel·lència assistencial es troba afectat per aquestes acusacions.

  4. Rebutgem frontalment qualsevol mena de pràctica il·legal i convidem a qualsevol persona, professional, institució o pacient que tingui sospites o informació fefaent, a formular una denúncia formal perquè el COFA pugui actuar amb diligència, investigació i, si s’escau, sanció.

  5. Reafirmem la nostra confiança en la honorabilitat dels professionals fisioterapeutes d’Andorra, que treballen cada dia amb rigor, vocació i al servei de la salut de la ciutadania.

A més, volem destacar que el COFA, actualment, està treballant de manera constant i coordinada amb el Ministeri de Salut, la CASS i altres agents del sistema sanitari per a millorar la qualitat dels serveis, garantir l’accessibilitat de la població i reforçar el paper de la fisioteràpia en la salut pública.

El COFA es posa a disposició dels mitjans i de la població per a aportar dades, aclariments i col·laborar amb els organismes corresponents per tal d’aclarir aquesta qüestió.

