Inaugurada la remodelació del Centre de Dia de la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell

La Fundació Sant Hospital ha dut a terme aquest dimarts la inauguració del Centre de Dia, després de les tasques de remodelació que s’hi han dut a terme. L’acte ha comptat amb la presència de la tercera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Christina Moreno, i hi han participat les persones usuàries, les seves famílies i professionals del servei.
Els treballs han suposat una inversió de 94.800 euros i han consistit en la renovació de tot l’espai. El mobiliari nou segueix la mateixa línia que el que s’ha instal·lat a la unitat sociosanitària i la residència, que també han estat reformats. El centre té capacitat per a trenta usuaris.
Christina Moreno ha destacat la importància del Centre de Dia i ha agraït la feina dels professionals “que s’hi aboquen i creuen en la necessitat de vetllar per la dignitat de les persones en qualsevol moment de la vida”. La tinent d’alcalde urgellenca també ha donat les gràcies a les famílies que confien en el servei i ha valorat positivament la reforma, que considera que ha creat “un espai més amable i respectuós”.
Cofinançament de la remodelació
L’actuació ha estat possible gràcies al cofinançament amb càrrec als fons d’herències intestades del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya i fons propis de la Fundació Sant Hospital. Concretament, el Govern ha assumit 67.487 euros i la resta (27.313 euros) han anat a càrrec del centre urgellenc. En aquest sentit, l’FSH destaca que l’objectiu principal és “seguir treballant en una atenció centrada en les persones per a oferir un espai més acollidor i de qualitat”.
Durant els tres mesos i mig que van durar la reforma, les persones usuàries es van traslladar a les instal·lacions de l’antic CAP.