Tres formacions a l’UdA amb motiu del 15è Saló del Videojoc

La Universitat d’Andorra (UdA) col·labora un any més amb el Saló del Videojoc d’Andorra Telecom amb l’organització de tres formacions específiques que es desenvoluparan els dies previs a la celebració de l’esdeveniment. L’objectiu és fer conèixer entre els joves una branca de les tecnologies de la informació i la comunicació en què conflueixen diverses disciplines com la tecnologia, l’art, el guió, els efectes visuals i fins i tot la psicologia i el màrqueting.
El seminari d’iniciació a la creació de videojocs titulat “Disseny i creació de jocs narratius amb Twine” estarà destinat a alumnes de batxillerat professional i tindrà tres hores de durada. Es tracta d’un curs per a aprendre a utilitzar l’eina Twine que serveix per a crear històries interactives. El segon seminari de disseny de videojocs destinat a alumnes de batxillerat professional, “Disseny i creació de videojocs amb Construct 3″, també tindrà tres hores de durada. En aquest cas, es tracta d’una formació de presa de contacte en la que es treballarà amb l’eina de desenvolupament Construct 3 per a fer una simulació de desenvolupament.
Prèviament, s’ha programat una formació específica destinada als estudiants del bàtxelor en Informàtica de l’UdA, “Disseny de videojocs a través d’un document de proposta”, en la que aprendran a sintetitzar una idea de joc en un document de concepte que ha de recollir les idees fonamentals del projecte. Coincidint amb la inauguració del Saló, el proper 14 de novembre, Andorra Telecom lliurarà un premi al millor projecte presentat.
Les tres formacions seran impartides per Jan Sau, professor de la Universitat d’Andorra, que ha treballat en la creació de videojocs com a dissenyador. Durant la conferència de premsa de presentació del Saló del Videojoc 2025, Sau ha destacat les virtuts dels videojocs, més enllà dels aspectes lúdics, com a suport d’aprenentatge.
El Saló del Videojoc arriba a la 15a edició i enguany tindrà lloc del 14 al 16 de novembre al pavelló del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. El Saló s’adreça a un públic familiar i té com a principal objectiu ser un punt de trobada dels aficionats als videojocs. L’UdA hi tindrà un espai on es podran provar alguns dels prototips de videojocs que es desenvolupen en el marc del bàtxelor en Informàtica, com també un joc que forma part d’una recerca de doctorat sobre l’aprenentatge utilitzant jocs seriosos. Aquesta és la setena edició del Saló en què la Universitat d’Andorra aporta el vessant pedagògic i formatiu.