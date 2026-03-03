Jocs en català: “Finca”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Finca”.
A l’illa de Mallorca hi ha enormes propietats, conegudes també com a finques, que busquen nou amo. En aquest joc de taula cal competir contra altres grangers i pescadors per a reclamar aquestes propietats, i per això cal recol·lectar menjar, carregar-lo al teu carro i afanyar-se a ser el primer a completar entregues a les comunitats de l’illa, les comandes de les quals canvien constantment.
“Finca” és un joc del gènere estratègia, el qual està recomanat a partir dels 10 anys. El seu fabricant és Devir. Hi poden prendre part de 2 a 5 jugadors.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística