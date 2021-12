Els manifestants contra el certificat Covid esperen una resposta del recurs presentat al Govern

Unes quaranta persones s’ha tornat a reunir a la plaça de la Rotonda de la capital per protestar contra el certificat Covid. En aquesta ocasió no s’ha fet una marxa per les avingudes Meritxell i Carlemany, però s’ha llegit el recurs administratiu que es va presentar aquesta setmana al Govern. Els manifestants esperen rebre una resposta per part de l’Administració.

El grup de ciutadans contraris al passaport Covid, que es presenten com a Andorra Actua, s’ha tornat a reunir aquest diumenge. En aquesta ocasió s’ha fet lectura del recurs administratiu presentat al Govern. En ell consideren que es priva els ciutadans de la lliure circulació i es discrimina els qui no s’han vacunat. Un document en què, recordem-ho, es van adjuntar les més de 340 signatures que s’havien recollit en anteriors manifestacions. La intenció és seguir-ne recollint fins al 5 de gener.

Posteriorment, s’ha fet lectura del manifest del col·lectiu i s’ha cantat la cançó que va ser composta fa unes setmanes. Per acabar, s’ha fet un berenar popular. Com ha pogut conèixer Andorra Televisió, la intenció d’aquest diumenge ha estat intercanviar opinions i preocupacions sobre els efectes secundaris de la vacuna o l’obligació del passaport sanitari. Ara, ens comenten, esperen rebre una resposta de l’Administració i volen seguir manifestant-se cada dissabte.