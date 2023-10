Andorra s’adhereix a la Xarxa Iberoamericana d’Autoritats Migratòries

Un agent del servei d’ordre (SFGA)

Andorra ha aprovat incorporar-se a la Xarxa Iberoamericana d’Autoritats Migratòries amb l’objectiu de reforçar la cooperació internacional entre autoritats encarregades d’aquesta temàtica amb els diversos països que configuren la regió.

La Xarxa Iberoamericana d’Autoritats Migratòries va ser creada l’any 2012 concebuda com un espai, informal i no vinculant, d’intercanvi de bones pràctiques i cooperació entre les autoritats migratòries participants. La voluntat és generar una eina de cooperació entre les autoritats migratòries iberoamericanes per a compartir informació i coneixements, unificar criteris i mesures al voltant de delictes transnacionals com ara la falsificació de documents, el tràfic de migrants i altres qüestions que permetin millorar la gestió migratòria, segons els marcs legals i normatius de cada país.

D’aquesta manera, els principals objectius d’aquest espai són reforçar la cooperació tècnica en relació als moviments migratoris; consolidar mecanismes per a intercanviar informació entre les parts; millorar la formació dels funcionaris en la temàtica del control migratori i institucionalitzar l’operativitat dels processos migratoris amb els països membres.