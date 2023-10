Té un sinistre anant begut i un acompanyant resulta ferit

Un cotxe accidentat (Arxiu)

La Policia ha detingut un conductor arran d’un accident que ha tingut lloc aquest divendres prop de les sis del matí a Andorra la Vella. Se l’ha arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva, i d’un delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència. El jove, de 20 anys, ha donat positiu al control d’alcoholèmia amb una taxa d’1,86.

Conduïa un cotxe amb matrícula andorrana quan ha pujat a la mitjana central de l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, a l’altura del número 67, i ha col·lidit contra un arbre i un fanal. A causa de l’accident, en què no s’hi ha vist implicat cap altre vehicle, ha resultat ferida una de les dues persones que l’acompanyaven.

La via ha estat tallada en els dos sentits de la marxa durant prop d’una hora entre la rotonda de Prada Casadet i la rotonda dels Marginets.