Hi haurà nova plataforma i portal web corporatius del Govern

Web del Govern (Govern d’Andorra)

La comunicació i la informació entre l’administració i els ciutadans és un eix prioritari en l’estratègia de transformació digital del Govern. Per aquest motiu, s’ha obert la licitació per a la contractació dels serveis per a implantar la nova plataforma i el portal web corporatius.

L’objectiu d’aquest concurs és modernitzar la presència digital del Govern mitjançant la definició i aplicació d’una metodologia de disseny centrada en el ciutadà, que permeti establir l’estratègia digital de l’Executiu, millorar l’experiència del ciutadà en el consum de serveis web i dotant-lo d’una imatge més moderna i accessible, i un posicionament òptim en buscadors.

Per a cobrir les necessitats, les capacitats i els coneixements sobre aquesta demanda, s’han licitat els serveis mitjançant un concurs nacional, de modalitat ordinària i procediment obert. El plec de bases es pot descarregar al web de la Plataforma de contractació del sector públic, https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet. Les ofertes s’han de presentar per mitjà d’aquesta Plataforma fins a les 12 hores del 30 de novembre del 2023.