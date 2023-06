Andorra, present a la Conferència de caps d’Interpol

El sergent Robert Guirao (Interpol / Policia d’Andorra)

El cibercrim i les noves amenaces internacionals han centrat la Conferència anual de caps d’Interpol que l’organisme ha celebrat aquest any a Singapur entre el 7 i el 9 de juny. La trobada ha reunit uns 270 delegats de 133 països, entre els quals, el sergent major Robert Guirao, responsable de l’Oficina Central Nacional d’Interpol a Andorra.

En la reunió s’ha incidit en les diverses perspectives i experiències nacionals per a definir una resposta col·lectiva als mètodes criminals emergents a través de la cooperació policial internacional, i l’ús de la intel·ligència artificial i altres tecnologies.

Els experts han abordat el desenvolupament d’estratègies efectives per a combatre les amenaces a escala regional i global. I és que, a mesura que les xarxes criminals també exploten els avenços tecnològics, cal fomentar una major col·laboració per a lluitar contra un tipus de delinqüència que no té fronteres.

Per tant, és especialment adient que, per primera vegada, la conferència s’hagi celebrat a Singapur, seu del Complex Global per a la Innovació d’Interpol i destinat a combatre el cibercrim.

Interpol també ha celebrat a Singapur el Congrés de Ciència Policial, que s’ha desenvolupat paral·lelament a la Conferència i que ha comptat amb la presència del director de la UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute). Durant el Congrés, el sergent major Guirao ha intervingut per a parlar de l’ús policial de la intel·ligència artificial (IA) i altres tecnologies emergents com el Metavers d’una manera responsable i ètica per a fer front a les amenaces delictives.

Les Oficines Centrals Nacionals (OCN) són essencials per al treball d’Interpol perquè són la base de l’organització. L’OCN d’Interpol Andorra està integrada al Departament de Policia i depèn jeràrquicament de la direcció del Cos.