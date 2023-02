El PS constata amb la gent gran que “els problemes segueixen sent els mateixos”

Trobada del PS amb la Gent Gran (PS)

El Partit Socialdemòcrata s’ha reunit aquesta tarda de dimecres amb la Federació de la Gent Gran per a recollir les seves inquietuds i preocupacions i ha constatat que els problemes estructurals segueixen “sent els mateixos” i que no s’ha fet res des del Govern per a donar solució a les seves demandes des de la darrera reunió que van mantenir els socialdemòcrates i el col·lectiu, el març de l’any passat.

La trobada també ha servit per a posar en comú la situació de temes rellevants com són les pensions, la implementació d’un tercer pagador que no acaba d’arribar -tot i els anuncis públics efectuats pel Govern i la insistència del PS-, la podologia, les campanyes de prevenció del càncer de pròstata i altres projectes que fa temps que es parlen, però “que mai arriben a fer-se realitat”.

Així mateix, ambdues parts han manifestat la voluntat de treballar conjuntament en la millora de les necessitats de la gent gran per a donar solucions reals i efectives i seguir fent-ne esment a totes les propostes fetes per part dels socialdemòcrates.