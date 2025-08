Andorra obté la plata al Campionat d’Europa Shield de golf, a Bulgària

L’equip nacional de golf, satisfet amb la plata (FGA)

Andorra ha aconseguit la medalla de plata, el millor resultat mai assolit en el Campionat d’Europa Shield de golf, després de caure a la final contra Grècia 0-3, en un partit que, igual com va passar en els quarts de final i en les semifinals, ha estat marcat per la igualtat. Andorra no ha pogut superat a la mateixa selecció que va aconseguir el triomf en la passada Nations Cup 2025 disputada a Aravell, però tot i això ha demostrat el seu bon nivell entre els països emergents, que l’ha portat a situar-se en la ronda final.

“Cal felicitar els integrants de l’equip nacional per aquesta gran setmana. El resultat és molt bo tant per a l’equip com per a la Federació de Golf d’Andorra i ha de servir per a donar una empenta a una federació que cada any incrementa el seu nombre de federats”, ha indicat Gabriel Guerrero, president de l’FGA.