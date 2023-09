L’exposició ‘Japó. Una història d’amor i guerra’ rep 6.000 visitants

Una de les peces japoneses exposades al CAEE (comuee)

La darrera exposició del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) “Japó. Una historia d’amor i guerra” ha atret un total de 5.820 persones. D’aquestes, el 45% han realitzat la seva visita de forma individual. Aquesta dada demostra l’alt interès despertat per la mostra ja que es tracta del públic que visita una exposició per interès o desig propi i no per trobar-se en el marc d’un grup organitzat. Els visitants que formen part de grups organitzats representen el 55% del total. A part dels grups turístics, aquesta darrera categoria es composa principalment de grups d’esplais d’estiu (911 infants).

La sala temporal del CAEE ha acollit l’exposició des del 27 de juny fins al 23 de setembre i s’hi podia veure una col·lecció d’art i objectes de la cultura japonesa des del període Edo (1603-1868) fins al període Meiji (1868-1912). Xilografies de grans artistes japonesos han conviscut amb armadures de samurai, kimono de geisha, fotografies i kakemono, essent una mostra bastant significativa de la cultura nipona.

Com és habitual, el CAEE ha dissenyat per als grups infantils una àmplia oferta de tallers didàctics i creatius amb l’objectiu d’estimular culturalment als ciutadans més menuts. A més de gaudir d’una visita guiada adaptada a la franja d’edat, els infants han pogut crear màscares kabuki, kakemonos, i kimonos, entre molts altres objectes de la cultura japonesa.

El CAEE és un referent nacional en la programació d’exposicions d’art a Andorra. El 52% dels visitants al CAEE són d’Andorra. Així doncs, un total de 3.028 persones del país han visitat l’exposició “Japó. Una història d’amor i guerra”. Pel que fa al públic internacional, un 33% prové d’Espanya, un 11% de França i la resta, el 4%, d’altres països.

L’edat de la majoria de visitants se situa en la franja a partir dels 25 anys en amunt, que representa el 68% dels visitants (41% entre 25 i 65 anys i el 27% de més de 65 anys). El més destacable de l’anàlisi de les dades referents a l’edat és la constatació que l’exposició ha despertat l’interès dels joves, la difícil franja per la cultura dels 14 als 25 anys. Representen l’11% del públic total de la mostra (més de 600 persones), el doble de la xifra habitual de visites al CAEE en aquest perfil d’edat.

Quant a la distribució per sexes, el 56% de les visitants són dones i el 44% homes seguint amb poca variació la tendència habitual de públic.

En el marc d’aquesta exposició s’han programat 14 activitats paral·leles que han tingut un èxit de públic clamorós amb el ple absolut a totes les propostes. Un total de 1.099 persones han participat en les visites nocturnes, conferències, i tallers que s’han ofert per a donar una dimensió acadèmica, lúdica i creativa a la mostra.

Un dels actius del CAEE és l’atenció personalitzada que s’ofereix als visitants. Les enquestes que es fan al públic destaquen l’excel·lent atenció rebuda per part de l’equip humà, en especial l’amabilitat i l’alt grau de coneixements del personal. En aquest sentit, el 83% dels visitants valora de forma excel·lent l’atenció per part del personal, un 15% diu que és bona i un 3% correcta.